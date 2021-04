"Coyotes" : découvrez le casting de votre nouvelle série belge dans l'univers du scoutisme

Entre thriller et comédie noire, Coyotes est votre nouvelle série belge à découvrir en mai prochain sur La Une. Une bande de jeunes scouts y découvrent un cadavre pendant leur camp ... Pour les incarner, on retrouve de nouveaux comédiens talentueux à l'avenir très prometteur.

L'histoire de Coyotes ? Quand des scouts découvrent un cadavre et des diamants, c’est toute une communauté qui va devoir faire face à ses démons, ses secrets et sa violence. A l’aube de l’âge adulte ou usés par les réalités de la vie, tous vont tester et confronter leurs certitudes sur la loyauté, l’amour, l’amitié et le destin. Tout cela sous la chaleur d’un été qui va tout changer.

Écrite par Vincent Lavachery, Axel Du Bus et Anne-Lise Morin, et réalisée par Gary Seghers et Jacques Molitor, Coyotes est un mélange détonant entre thriller et comédie noire. Le cadre du scoutisme se prête parfaitement à cette histoire, les idéaux des adolescents se confrontant à la violence du monde adulte.