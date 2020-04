Cinq superbes séries belges disponibles en intégralité sur Auvio

Imaginée par Matthieu Frances, Gilles de Voghel, Antoine Bours, Christopher Yates et Fred Castado, Ennemi Public a également été un très beau succès et a rapidement acquis des fans partout en Belgique, et même au-delà de nos frontières. La troisième saison est d'ailleurs en cours d'écriture.

Le pitch ?

Saison 1 : Guy Béranger, l’ennemi public numéro 1, est arrivé au bout de sa peine de prison. Son transfert en conditionnelle à l’abbaye de Vielsart provoque l’émoi populaire dans tout le pays et particulièrement au sein de ce petit village. Si la plupart des moines de l’abbaye voient d’un mauvais œil l’arrivée du " monstre " dans leur paisible communauté, Lucas, un jeune moine veut croire en la sincère rédemption de Béranger. Mais lorsqu’une fillette disparaît aux abords de l’abbaye, c’est tout le village de Vielsart qui s’enflamme. Chloé, la jeune inspectrice chargée de la surveillance de Béranger s’engage aux côtés du chef de la police locale, Michaël, dans une enquête complexe qui fait resurgir en elle de douloureux souvenirs. Confrontés à une foule assoiffée d’auto-justice et à une confrérie prête à tout pour préserver la réputation de son abbaye, Chloé, Michaël et Lucas devront unir leur force pour rétablir l’ordre et la vérité…

Saison 2 : Les parents d’une petite fille disparue il y a deux ans contactent Chloé Muller en dernier recours. Celle-ci pensait avoir laissé tout ça derrière elle, mais certains éléments du dossier la persuadent qu’il y a un lien entre cette affaire et celle de sa petite sœur, Jessica. Pour faire avancer l’enquête, elle n’a pas le choix : elle doit revoir Guy Béranger, un tueur d’enfants, un manipulateur.