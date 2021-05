"Yao", la redécouverte du Sénégal par Omar Sy dans votre Séance VIP

Il a récemment fait la une de l’actualité télévisuelle avec la nouvelle série Lupin dans laquelle il tient le rôle principal d’Arsène Lupin, un personnage de fiction créé par Maurice Leblanc. Possédant un capital sympathie très élevé, Omar Sy est devenu en 2016 la personnalité préférée des Français. Il a commencé sa carrière en tant qu’humoriste dans le SAV d’Omar et Fred en 2005 avant d’être révélé en tant qu’acteur dans Nos jours heureux en 2006, pour ensuite atteindre la consécration en 2011 dans Intouchables avec François Cluzet. Ce rôle lui a valu un César du meilleur acteur en 2012, ce qui a été pour lui un tournant dans sa carrière. En effet, il devient désormais un acteur à temps plein et commence à jouer dans de grosses productions hollywoodiennes telles que X-Men : Days of Future Past . Depuis, l’acteur français a déménagé à Los Angeles et alterne entre productions françaises et américaines. En 2019, il co-produit et joue dans Yao, le prochain film de votre Séance VIP sur La Une.

Ce lundi 31 mai dans votre Séance VIP, (re)découvrez la production franco-sénégalaise Yao, une comédie touchante sur la paternité portée par Omar Sy et le jeune Lionel Basse. À 20h35 sur La Une et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Dans Yao, Omar Sy incarne Seydou Tall, un acteur français d’origine sénégalaise né dans les Yvelines, à l’est de Paris. Après avoir écrit un livre, il se rend au Sénégal pour la première fois et y rencontre Yao, un petit garçon qui a parcouru plus de 300 kilomètres pour obtenir son autographe. Touché par ce geste, Seydou va abandonner ses obligations et le raccompagner jusqu'à chez lui, ce qui va le reconnecter avec ses racines.

Lors de la sortie du film en janvier 2019, Omar Sy expliquait que contrairement à Seydou, il a longtemps été régulièrement au Sénégal, mais n’y était plus retourné depuis 8 ans. Ce film était donc pour lui l’occasion de redécouvrir son pays d’origine et de se reconnecter avec ses habitants, tout en travaillant avec eux. Yao est joué par Lionel Basse, un jeune Sénégalais de 12 ans, sélectionné parmi plus de 600 enfants, et dont la voix a charmé le réalisateur Philippe Godeau. Le film a été tourné à six endroits au Sénégal, où Omar et le réalisateur Philippe Godeau sont retournés pour le projeter en avant-première. Yao véhicule des valeurs telles que le sens de la famille, le partage, l’accueil et la foi mais est surtout traversé par la question de la paternité. Le film est d’ailleurs dédié à Jacques Godeau et Demba Sy, les pères respectifs du réalisateur Philippe Godeau et d’Omar Sy.