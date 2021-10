"Tout le monde debout" : le premier film réalisé par Franck Dubosc dans votre Séance VIP

Après avoir écrit cinq films, Franck Dubosc se lance dans la réalisation en 2018 avec Tout le monde debout, une comédie romantique qui aborde avec un peu de douceur et beaucoup de second degré le handicap. En plus de l'écriture et de la réalisation, l'acteur français porte son film aux cotés d'Alexandra Lamy. À découvrir le lundi 11 octobre à 20h40 sur La Une.

Devenu une comédie française populaire, le premier scénario de Franck Dubosc s'appelle Camping et sort pour la première fois en 2006. Après ce premier succès, l'humoriste s'attelle à l'écriture d'un second film, Disco, réalisé comme Camping par Fabien Onteniente. Suivront Camping 2, L'amour, c'est mieux à deux et enfin Tout le monde debout, premier film qu'il écrit et réalise également.

Et si tu tombais amoureux de quelqu’un d’handicapé ? Est-ce que l’amour serait plus fort que la raison ?

On y fait la rencontre de Jocelyn, un riche business man de 49 ans qui enchaîne les histoires sans lendemain. Ce qui excite Jocelyn c'est de mentir et de séduire une femme sous une autre identité que la sienne. Lorsque sa mère meurt et qu'il se replonge dans ses souvenirs dans l'appartement familial, Jocelyn rencontre Julie, une aide familiale au chômage. Celle-ci prend Jocelyn pour une personne à mobilité réduite puisqu'il est alors assis dans le fauteuil roulant de sa mère décédée. C'est l'occasion d'un nouveau challenge pour l'homme d'affaires qui se donne un objectif : séduire la jeune femme. Les choses se compliquent lorsque celle-ci lui présente sa sœur Florence (éblouissante Alexandra Lamy) qui est elle, réellement, en chaise roulante… Jusqu'où Jocelyn va-t-il s'embourber dans son mensonge ? Et à quel prix ?