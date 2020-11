"The Old Man & The Gun": découvrez l’incroyable histoire du braqueur septuagénaire

The Old Man & The Gun raconte l’histoire du criminel Forrest Tucker, dont la vie était si extraordinaire qu’elle semblait sortir tout droit d’un scénario de film. Pas étonnant que celle-ci ait fait l’objet d’une adaptation au grand écran ! (Re) découvrez cette histoire incroyable dans votre Séance VIP de ce lundi 30 novembre sur La Une !

Forrest Tucker n’est pas une figure angélique, loin de là. Cependant, il n’apparaît pas comme le criminel classique. Connu comme un artiste de l’évasion et pour ses nombreux braquages de banque, Forrest Tucker s’est évadé de prison " 18 fois avec succès et 12 fois sans succès ". Ancien détenu du pénitencier fédéral d’Alcatraz , Tucker s’échappe d’un hôpital de San Francisco où il avait été temporairement transféré pour y être opéré. Il est capturé quelques heures plus tard, toujours menotté et vêtu d’une chemise d’hôpital . Son évasion la plus célèbre a eu lieu l’été 1979, à la prison de San Quentin en Californie , quand il construit avec deux codétenus un kayak et une rame à la vue des gardes. Côté crimes, les préférés de Tucker étaient des vols de banque et l’on estime qu’il a volé plus de quatre millions de dollars au cours de sa carrière. À partir des années 90 et alors âgé de plus de 70 ans, Forrest Tucker vit dans une communauté de retraités en Floride, mais ne renonce toujours pas à sa passion pour les hold-ups et cambriole à cette période quatre banques.