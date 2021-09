Rendez-vous avec Kad Merad dans votre Séance VIP avec "Just a gigolo"

Pour vivre dans le luxe sans travailler, Alex a trouvé la meilleure des combines : être gigolo. Mais à la mort de sa vieille compagne Denise, Alex se retrouve seul et à la rue. Après 25 ans de "couple", Alex a perdu tout son sex-appeal et doit se refaire une santé pour séduire à nouveau une senior pleine aux as. Il part donc s'installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans en attendant de retrouver non pas l'amour, mais plutôt une riche héritière… Une comédie efficace sur la chute d'un gigolo et ses retrouvailles difficiles avec sa famille.

Just a gigolo, lundi 13 septembre à 20h40 sur La Une.