Rendez-vous avec Kad Merad dans votre prochaine Séance VIP

Kad Merad dans "Just a gigolo" et dans "La Mélodie". © 2019/The Searchers & 2017/Arnaud Borrel/Mizar Films

Ce lundi 6 septembre dès 20h40, Kad Merad s'invite dans vos écrans avec deux films résolument différents : Just a gigolo et La mélodie. Une soirée variée en émotions et dédiée au comédien français, à suivre sur La Une.

Humour et famille dans "Just A Gigolo"

Pour vivre dans le luxe sans travailler, Alex a trouvé la meilleure des combines : être gigolo. Mais à la mort de sa vieille compagne Denise, Alex se retrouve seul et à la rue. Après 25 ans de "couple", Alex a perdu tout son sex-appeal et doit se refaire une santé pour séduire à nouveau une senior pleine aux as. Il part donc s'installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans en attendant de retrouver non pas l'amour, mais plutôt une riche héritière… Une comédie efficace sur la chute d'un gigolo et ses retrouvailles difficiles avec sa famille. Just a gigolo, lundi 6 septembre à 20h40 sur La Une.

Douceur et vibrato dans "La Mélodie"

Sélectionné à la Mostra de Venise en 2017, La Mélodie tranche avec l'humour potache de Just A Gigolo. Dans ce long-métrage de Rachid Hami, Kad Merad incarne Simon, un violoniste émérite, mais désabusé. À bientôt 50 ans, Simon débarque dans un collège parisien pour y enseigner le violon à des élèves de 6e assez turbulents. Strict et renfermé, Simon a du mal à se connecter à la classe… jusqu'à l'arrivée d'Arnold, un enfant extrêmement timide, mais aussi naturellement doué pour le violon. Simon promet alors aux élèves qu'il les emmènera jouer à la Philharmonie. Pour incarner ce professeur de violon dépressif, Kad Merad a dû lui-même apprendre le violon. Grâce à un coaching quotidien de trois mois, l'acteur est à peine doublé dans le film. Un apprentissage qui lui a donné du fil à retordre, comme il l'explique en interview pour Télé-Loisirs : "C'est un rôle particulièrement difficile. Je suis musicien, je fais de la batterie, donc c'est pas du tout le même genre. Et même si je gratouille un peu, le violon c'est un instrument qu'il faut apprendre à 4 ans ou ne jamais l'apprendre. C'est très délicat et difficile corporellement, il n'y a aucun repère sur le manche. Avant de sortir un son, il y a le vibrato qui est très difficile à apprendre. La main droite, la façon de tenir un archer… Tout est difficile dans le violon, tout ! J'ai passé vraiment beaucoup de temps [à m'exercer] pour être le plus crédible possible en joueur et en enseignant ; j'avais un double-défi". Méconnaissable sans ses cheveux, l'acteur offre une belle performance dans un film sincère et touchant. La Mélodie, lundi 6 septembre à 22h20 sur La Une.