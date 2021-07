Qui est Adriana Ugarte, la muse espagnole de Daniel Auteuil dans "Amoureux de ma femme" ?

Cette histoire a d'abord été imaginée pour le théâtre par Florian Zeller dans sa pièce L'envers du décor, d'ailleurs mise en scène et interprétée par Auteuil en 2016. Quoi de plus normal pour le comédien et réalisateur que de l'adapter ensuite au cinéma. Pour incarner la somptueuse Emma, le choix s'est porté sur l'actrice espagnole Adriana Ugarte , révélée dans Julieta de Pedro Almodóvar (à voir le 14 juillet sur La Trois) , qui signe ici son premier rôle en français. "C'était très excitant de devoir jouer pour la première fois dans une autre langue que la mienne", a confié la comédienne lors de la sortie du film .

C'est a priori un dîner des plus banal. Daniel (Daniel Auteuil) et Isabelle (Sandrine Kiberlain) reçoivent chez eux leur ami Patrick (Gérard Depardieu), accompagné de sa nouvelle compagne Emma (Adriana Ugarte). Dès que la porte s'ouvre, le couple comprend qu' Emma est beaucoup plus jeune que Patrick . Sa beauté va complètement déboussoler Daniel qui va se perdre dans ses fantasmes tout au long de la soirée.

C'était en 2018 et c'était son premier rôle dans un film français. L'actrice espagnole provoque les fantasmes les plus fous dans "Amoureux de ma femme", une comédie de et avec Daniel Auteuil à voir lundi 12 juillet à 20h25 sur La Une.

Petite-fille du metteur en scène et scénariste Eduardo Ugarte, Adriana commence sa carrière sur le petit écran avec les séries espagnoles Policías, en el corazón de la calle, Mesa para cinco et Hospital Central. Après avoir enchaîné les rôles secondaires, elle est choisie en 2008 pour jouer le personnage principal de la série La señora. C'est le début du succès. Adriana continue alors sa carrière au cinéma, notamment dans les comédies romantiques Castillos de cartón et Lo contrario al amor. Elle s'essaie aussi au thriller et à l'action dans Dark Impulse et The Chase.

2015 marque un tournant pour la comédienne, puisqu'elle est choisie par Pedro Almodóvar pour incarner le rôle-titre de son film Julieta, présenté en compétition au festival de Cannes l'année suivante. Après Amoureux de ma femme en 2018, l'actrice a été vue dans Mirage, un thriller fantastique espagnol, et cette année dans Parot, une série policière espagnole dans laquelle elle incarne un personnage torturé et qui prouve une fois de plus sa capacité à briller dans n'importe quel registre.

Amoureux de ma femme, lundi 12 juillet