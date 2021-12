Qu'est devenu Jamie Bell, le héros du film "Billy Elliot" ?

Plus

Il y a 21 ans, le talent du jeune acteur et danseur Jamie Bell était révélé au grand public grâce au lumineux long-métrage Billy Elliot, présenté à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. À l'occasion de sa diffusion sur La Une, le vendredi 17 décembre à 20h50, on s'est demandé ce qu'était devenu cet enfant prodige. Un sourire qui fait fondre les cœurs, des joues écarlates et un jeu de jambes impressionnant. À seulement 13 ans, le jeune Jamie Bell devient une véritable star lors de la sortie du film Billy Elliot en 2000. Dans ce long-métrage primé huit fois, il y incarne Billy, un garçon de onze ans issu d'une famille de mineurs dans le Nord-Est de l'Angleterre. Alors que la célèbre grève de 1984 des mineurs britanniques fait rage, Billy se découvre un talent et une passion pour le ballet. Encouragé par une professeure de danse (Julie Walters), il suit des cours en cachette de sa famille qui estime que la danse n'est pas faite pour les garçons… Ce film de Lee Hall et Stephen Daldry permet à Jamie Bell de décrocher 14 prix (!) dont celui du Meilleur acteur dans un drame musical lors des British Academy Film Awards. Aujourd'hui, l'acteur a 35 ans et peut se targuer d'une belle carrière cinématographique.

6 images Jamie Bell et Julie Walters dans "Billy Elliot". © 2000/GILES KEYTE - UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL

Des second rôles remarqués

Après le succès de Billy Elliot, le jeune comédien enchaîne les rôles, d'abord dans des coproductions internationales telles que le film d'horreur germano-britannique La Tranchée ou Dear Wendy écrit par Lars Von Trier. Il incarne ensuite des personnages secondaires dans des films hollywoodiens : King Kong de Peter Jackson, Mémoires de nos pères de Steven Spielberg et Les Insurgés aux côtés de Daniel Craig. En 2008, il tient le rôle principal du film indépendant My Name Is Hallam Foe de David Mackenzie.

6 images Jamie Bell dans "Mémoires de nos pères". © Warner Bros. France

L'aventure Tintin

En 2011, il recroise Steven Spielberg qui le choisit pour incarner Tintin dans Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne tourné en capture de mouvement. Cette adaptation très attendue de trois tomes d'Hergé (Le Secret de La Licorne, Le Crabe aux pinces d'or et Le Trésor de Rackham le Rouge) est un succès critique et commercial. Les journalistes saluent notamment la fidélité du film à l'œuvre d'Hergé, les effets spéciaux, la musique de John Williams et… la performance des comédiens et comédiennes.

6 images Andy Serkis, Peter Jackson, Steven Spielberg et Jamie Bell. © Sony Pictures Releasing France

En bonne compagnie

Un an après la sortie de Tintin, Jamie Bell se retrouve entre Mia Wasikowska et Michael Fassbender dans l'adaptation du célèbre roman britannique Jane Eyre. Il fait ensuite partie de la distribution du film de science-fiction sud-coréen Snowpiercer, le Transperceneige, aux côtés de Chris Evans, Ed Harris et Tilda Swinton. Il est ensuite dirigé par Lars Von Trier dans le controversé Nymphomaniac, volume 2 juste avant de rejoindre la série historique Turn sur la chaîne AMC.

6 images Jamie Bell dans "Snowpiercer, Le Transperceneige" © 2013 SNOWPIERCER LTD.CO

Il incarne également Ben Grimm dans le blockbuster Les 4 fantastiques où il rencontre son épouse actuelle, Kate Mara. En 2019, il revient à son amour pour la scène et la danse grâce à Rocketman, le biopic flamboyant sur Elton John. Il partagera prochainement l'affiche de la série Shining Girls avec la fulgurante Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale). Et comme un émouvant clin d'œil au rôle qui l'a révélé au grand public, Jamie Bell incarnera prochainement Fred Astaire (dont il est plusieurs fois mentions dans Billy Elliot), dans Fred & Ginger, un film qui retrace l'histoire d'amour entre le magicien aux claquettes et l'actrice et danseuse Ginger Rogers. Billy Elliot, vendredi 17 décembre à 20h50 sur La Une.

6 images Jamie Bell dans "Billy Elliot". © 2000/GILES KEYTE - UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL