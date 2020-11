"Place publique" : Le binôme Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri dans votre Séance VIP

Agnès Jaoui est actrice, scénariste et réalisatrice française. Après avoir joué dans Le Goût des autres (2000) ou Comme une image (2004), dans Place publique sorti en 2018, elle endosse les trois rôles en signant son cinquième film derrière la caméra, tout en étant une des actrices principales.

Comme d’habitude, Agnès Jaoui se retrouve avec Jean-Pierre Bacri, son binôme habituel puisqu’ils écrivent régulièrement le scénario et les dialogues de leurs films ensemble, et c’était déjà le cas en 2000 avec Le Goût des autres. Jean-Pierre Bacri campe ici Castro, un animateur TV célèbre mais sur le déclin, imbuvable mais attachant selon Agnès Jaoui. Cette dernière incarne Hélène, la femme de Castro. Nathalie, sœur d’Hélène et productrice télé, organise une pendaison crémaillère et reçoit pour l’occasion, dans sa vaste nouvelle demeure de la banlieue aisée parisienne, de nombreux invités : show-biz, famille et voisinage sont au rendez-vous festif. Pour Castro, animateur vedette de son émission, à l’audimat en baisse, la journée va se révéler difficile.