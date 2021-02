"Neuilly sa mère" 10 ans plus tard, découvrez la suite dans votre Séance VIP !

Neuilly sa mère, sa mère sorti en 2018 raconte la suite du premier film Neuilly sa mère sorti presque 10 ans plus tôt, où le jeune Sami se retrouve forcé de quitter sa cité et d’aller vivre avec sa tante et son cousin Charles à Neuilly. Dans Neuilly sa mère, sa mère, la situation a bien changé et le scénario est inversé ! Découvrez les deux films dans votre Séance VIP de ce lundi 22 février.

Neuilly sa mère, film réalisé par Gabriel Julien-Laferrière en 2009, raconte l’histoire de Sami Benboudaoud, 14 ans, qui vit paisiblement avec ses potes dans la cité Maurice-Ravel à Châlon. Un jour, sa mère veuve trouve un emploi d’hôtesse sur un paquebot, et Sami est forcé de quitter ses amis de la banlieue et est confié à sa tante, qui s’est mariée à un divorcé de Neuilly-sur-Seine, la ville de Nicolas Sarkozy. C’est alors qu’une nouvelle vie commence pour Sami dans la ville chic à côté de Paris, aux côtés de son cousin Charles de Chazelle. Charles, du même âge que Sami est un jeune garçon plein de préjugés racistes et obsédé par son ambition de devenir un jour Président de la République. Autant dire que leur relation démarre sur les chapeaux de roues. Sami et Charles sont joués respectivement par Samy Seghir, âgé de 15 ans lors de la sortie du film, et par le Belge Jérémy Denisty, âge de 17 ans lors de la sortie du film.