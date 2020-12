"Mia et le Lion Blanc": Comment se passe un tournage avec un animal sauvage ?

Dès le début, l’équipe a considéré le lion comme un acteur et non comme un animal à dresser, afin qu’il puisse s’habituer aux caméras et aux micros. Ainsi, le tournage s’est déroulé normalement jusqu’à ce que le lion ait un an et demi. Là, l’équipe s’est repliée dans des cages car les lions traversent vers 2 ans une période qui peut s’apparenter à l’adolescence. Du coup, le zoologiste Kevin Richardson se substituait au réalisateur pour pouvoir filmer au plus près le lion lors de scènes potentiellement dangereuses. Enfin, il y a eu des jours sans tournage car le lion ne voulait pas. L’équipe abandonnait pour le laisser tranquille et recommençait le lendemain.