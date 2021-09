"Les Invisibles" : une chronique touchante sur les femmes sans-abris

Inspiré par le livre de Claire Lajeunie Sur la route des Invisibles, le réalisateur Louis-Julien Petit a choisi de tourner avec des femmes ayant connu la rue et qui s'en sont sorti ou vivant en foyer d'accueil. Un pari gagnant puisque le film n'en ressort que plus juste et plus beau. 150 femmes ont donc été "auditionnées" et des ateliers ont ensuite été mis en place pour les observer en groupe et mieux cerner leurs personnalités. "J’ai demandé à chaque participante de se trouver un nom d’emprunt, en choisissant celui d’une femme qu’elle admirait. Sur le tournage, nous n’avons jamais réellement su leurs vrais noms. Pour l’équipe, elles sont donc restées pendant deux mois Edith (Piaf), Brigitte (Macron), Lady Dy, Simone (Veil), Marie-Josée (Nat), Mimy (Mathy), etc... En pouvant s’abriter derrière une personnalité autre, elles ont trouvé le courage de se livrer dans toute leur vérité, en oubliant la caméra", confie le réalisateur.