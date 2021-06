"Le sens de la famille": Le prochain film de Franck Dubosc et Alexandra Lamy

Le sens de la famille, la nouvelle comédie de Franck Dubosc et Alexandra Lamy, sort au cinéma le 30 juin prochain. Les deux protagonistes incarnent les parents de la famille Morel, dans laquelle rien ne va plus. En attendant de découvrir leur histoire, retrouvez Franck Dubosc dans All Inclusive ce lundi 14 juin dans votre Séance VIP sur La Une !

Avec la réouverture des salles de cinéma, beaucoup de nouvelles productions seront à découvrir dans les prochaines semaines. Le 30 juin prochain, aux côtés de Présidents avec Jean Dujardin, sort Le sens de la famille, la nouvelle comédie de Franck Dubosc et Alexandra Lamy réalisée par Jean-Patrick Benes. Il ne s’agit pas de la première collaboration entre Franck Bubosc et Alexandra Lamy puisque cette dernière avait tenu un rôle principal dans la première réalisation de Dubosc, Tout le monde debout, en 2018. Ils avaient également l’occasion de tourner ensemble en 2015 dans Bis, et en 2017 dans L’Embarras du choix.

Dans Le sens de la famille, les deux protagonistes y incarnent les parents de la famille Morel, famille qui semble ne plus avoir beaucoup d’harmonie. Alain et Sophie, Mamie Thérèse, Chacha la petite sœur de 6 ans, Léo l’ado et Valentine la grande sœur, ainsi est composée la famille Morel. Mais que pourrait-il bien leur arriver si Chacha se retrouvait dans le corps de papa, papa dans le corps de Léo, Léo dans le corps de Valentine, … ? Un joyeux bazar qui permettra à la famille d’explorer de nombreuses thématiques comme le couple, l’éducation ou encore les désenchantements qui peuvent les accompagner.