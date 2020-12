“La fille du train” : un thriller plein de suspense adapté d’un best-seller

Dans “La fille du train” sorti en 2016, on suit Rachel Watson (Emily Blunt), une femme de 32 ans qui a sombré dans l’alcoolisme et la dépression depuis son divorce. Elle ne cesse d’espionner un couple depuis sa fenêtre, qu’elle surnomme Jason et Jess.

Un jour, elle apprend la disparition de Jess peu de temps après l’avoir vue avec un autre homme. Elle se rend compte qu’elle a peut-être été témoin de sa disparition alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool, mais décide tout de même de mener l’enquête.