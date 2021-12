"La Belle Époque" : évasion temporelle et sentimentale dans votre Séance VIP

Saoulé par la vie, Victor (Daniel Auteuil), la soixantaine, est devenu aigri et désagréable pour ses proches. À tel point que sa femme ( Fanny Ardant ) l'envoie coucher dans la chambre d'ami avant de le mettre carrément à la porte. Inquiet par la situation de son père, son fils lui offre un étrange cadeau : son ami Antoine, un jeune entrepreneur (Guillaume Canet), vend à ses clients une expérience inédite ; se replonger dans l'époque de son choix grâce à un mélange d'artifices théâtraux et cinématographiques (décors, lumière, acteurs·trices). Victor choisit une semaine bien particulière de sa vie : celle où il a rencontré le grand amour. Cette aventure inédite va lui redonner le goût de la vie et bouleverser celle d'Antoine, ému par son client, et de ses proches.

Désabusé et déprimé, Victor renaît lorsqu'il participe à une attraction lui permettant de revivre sa rencontre avec le grand amour. Une comédie douce et mélancolique, portée par Daniel Auteuil, à voir lundi 13 décembre à 20h40 sur La Une.

Écrite et réalisée par Nicolas Bedos (Monsieur et Madame Adelman, Populaire), cette tendre comédie dresse le portrait touchant d'un sexagénaire embourbé dans le passé. "Un homme qui se noie dans le présent et qui fuit dans une époque dont les codes le rassureraient, le protégeraient. Je voulais filmer ce vertige que l’on ressent parfois autour de soi, cette défaite psychologique, et cette solution à la fois grotesque et assez bouleversante. Je me suis dit que cette image contenait quelques promesses de cinéma", confiait le cinéaste en interview.

Il signe une comédie douce-amère qui, sans se prendre trop au sérieux, pose une réflexion sur le temps qui passe et la nostalgie via une mise en scène ingénieuse et un panel de personnages émouvants.

La Belle Époque, lundi 13 décembre à 20h40 sur La Une.