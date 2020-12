L'ascension fulgurante de Sofia Boutella, la danseuse qui a conquis Hollywood

D’origine Algérienne, la jeune Sofia Boutella montre très vite un don singulier pour la danse. À 12 ans, elle quitte l’Algérie pour la France et prend des cours de gymnastique sportive et rythmique. Elle se passionne ensuite pour le hip-hop à 16 ans et remporte le “Battle of the Year” en 2006 avec les Vagabond Crew. C’est à cette période qu’elle est repérée par Blanca Li. La célèbre chorégraphe lui offre alors son premier rôle au cinéma, dans “Le Défi”.