"Joséphine" : connaissiez-vous ces 4 anecdotes sur le film avec Marilou Berry ?

De la création du personnage à l’interprétation au cinéma par l'excellente Marilou Berry, découvrez quatre infos croustillantes sur cette saga conviviale comme on les aime. Une comédie "feel good" qui réunit toute la famille devant le petit écran. Joséphine débarque dans votre Séance VIP ! Ce personnage attachant, ou "attachiant" comme dirait Marilou Berry, son interprète, est à retrouver dans votre Séance VIP de ce lundi 25 janvier à 22h10 avec le tout premier opus qui a cartonné au cinéma. À l’occasion, on vous dévoile quelques anecdotes sur l'envers du décor !

1. La success story de Pénélope Bagieu Pénélope Bagieu - © KARYN POUPEE - AFP Vous le saviez peut-être déjà, Joséphine est avant tout un personnage de BD créé par Pénélope Bagieu. Les trois tomes de la saga sont des petits phénomènes à eux seuls. La série s'est vendue à plus de 200 000 exemplaires ! Son fameux personnage, une célibataire trentenaire drôle et décalée en quête de l'homme idéal, est la digne héritière de Bridget Jones. C'était une évidence qu'elle se retrouve au cinéma où le succès est une fois de plus confirmé, 600 000 entrées pour le premier opus, 627 000 pour le second. Une consécration !

2. Marilou Berry s’est fait mouler les fesses ! "Joséphine" : 4 anecdotes amusantes sur le film avec Marilou Berry - © A BORREL "Joséphine c’est d’abord une paire de fesses !" explique Marilou Berry choisie pour interpréter le personnage obnubilé par la taille de son fessier qui serait la source de tous ses problèmes. Pour rentrer littéralement dans la peau du personnage, la fille de Josiane Balasko s'est retrouvée avec des prothèses. Sur Allociné, elle explique le processus : "J’ai eu la chance et l’honneur de faire mouler (mes fesses), je me suis retrouvée en string avec 5 mecs qui me peinturluraient les fesses de latex, ce qui n’est pas désagréable ! Ils ont moulé une prothèse que je mettais sous une gaine pour obtenir l’effet sablier." Ce qui était loin de lui déplaire : "on ne pouvait rêver mieux pour se glisser dans la peau d’un personnage ! [...] J’entre toujours dans mes personnages par les costumes, la coiffure." On se souvient en effet de sa transformation spectaculaire dans "Vilaine".

3. De "Bref" au cinéma "Joséphine" : 4 anecdotes amusantes sur le film avec Marilou Berry - © FRANCOIS GUILLOT - AFP La belle surprise au casting de la saga "Joséphine", c'est Bérengère Krief. Plus connue sur la scène de l'humour avec son one woman show "Ma mère, mon chat et Docteur House", l'actrice s'est faite un nom à la télévision grâce à son rôle dans la série "Bref". Avec "Joséphine" elle signe son tout premier rôle au cinéma. Elle interprète le personnage de Chloé, collègue et meilleure amie de notre héroïne. Depuis, elle s'est retrouvée à l'affiche d'"Adopte un veuf" avec André Dussollier et de "Bad Buzz".

4. Un troisième opus au cinéma ? "Joséphine" : 4 anecdotes amusantes sur le film avec Marilou Berry - © A BORREL Alors que la BD compte trois tomes, pour l'instant la saga cinématographique n'en possède que deux. Peut-on s'attendre à une suite ? Marilou Berry qui a réalisé "Joséphine s'arrondit" en 2016 a répondu à la question dans Paris Match : "Il n'y aura pas de suite à Joséphine. Mais je vais continuer à réaliser, j'en ai envie, et le succès critique et public du film est un nouveau moteur." Pas de troisième opus donc, voilà pourquoi on vous conseille de profiter de cette soirée en compagnie du personnage haut en couleur sur La Une ! Ne manquez pas Joséphine dans votre Séance VIP de ce lundi 25 janvier à 22h10 sur La Une ! Ce programme est également disponible en version sous-titrée.