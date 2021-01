"Edmond": L’histoire de l’auteur de Cyrano de Bergerac dans votre Séance VIP !

"C’est un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ? … C’est une péninsule !": La tirade est culte, elle est récitée par Cyrano de Bergerac en guise répartie au vicomte de Valvert. Découvrez dans votre Séance VIP de ce lundi 4 janvier l’histoire d’Edmond Rostand, l’homme qui est derrière l’écriture du plus grand succès du théâtre français.

Écrite en 1897, Cyrano de Bergerac demeure l’une des pièces de théâtre les plus populaires de la littérature française et le personnage de Cyrano est devenu, dans celle-ci, un archétype humain au même titre qu’Hamlet ou Don Quichotte. La pièce est difficile à jouer : elle fait intervenir une cinquantaine de personnages, elle est longue, le rôle-titre est particulièrement imposant (plus de 1 600 vers en alexandrins) et elle comporte de nombreux décors et une scène de bataille. Cela semblait si impensable à l’époque que même son auteur, Edmond Rostand, n’y croyait pas. Pourtant, la pièce est un véritable triomphe et Rostand reçoit la Légion d’honneur quelques jours plus tard. Ainsi naquit une œuvre de légende, inspirant après elle de nombreuses adaptations : opéras, ballets, bandes dessinées et bien sûr films, le plus connu étant celui de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre. La particularité d’Edmond est de nous plonger dans les coulisses de la création de ce classique, retraçant les jours précédant la générale.