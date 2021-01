Clint Eastwood a des airs de Walter White dans "La Mule"

Un vieil homme n’arrivant plus à joindre les deux bouts qui accepte un travail pour venir en aide à sa famille, le scénario vous semble familier ? Les productions audiovisuelles sur la drogue et ses cartels se font nombreuses depuis quelques années. C’est au tour de Clint Eastwood de se prêter au jeu en tant que réalisateur et acteur principal de La Mule sorti en 2018. Clint Eastwood repasse devant la caméra pour la première fois depuis 2012. Dix ans après Gran Torino, il endosse le rôle principal en plus de mettre en scène cette histoire inspirée de faits réels : Dans les années 1980, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 90 ans, Leo Sharp, est devenu le meilleur convoyeur d’un cartel mexicain pendant près de dix ans. Il devient leur "mule". Dans le jargon des narcotrafiquants, ce terme désigne une personne chargée de transporter la drogue. Familier avec les rôles de vétéran de la guerre, c’est donc tout naturellement que le réalisateur, producteur et comédien s’est tourné vers ce rôle.

4 images La Mule © WARNER BROSS PICTURES

Une carrière hors du commun

Avec plus de 60 ans de carrière et 38 films au compteur, Clint Eastwood a fêté ses 90 ans cette année et sera à nouveau à l’affiche de son propre film Cry Macho dont la date de sortie est encore inconnue. Nous savons cependant que le tournage n’a pas encore commencé mais qu’il s’agit de l’adaptation du roman éponyme réalisée à l’aide de l’un de ses scénaristes habituels, Nick Schenk (qui a participé à l’écriture de Gran Torino et La Mule). Il s’agit d’un projet qui lui tient à coeur car le cinéaste avait déjà pour ambition d’adapter ce livre dans les années 1980 puis en 2011, où le projet avait à nouveau failli se faire avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, avant d’être encore une fois abandonné. Clint Eastwood est également le réalisateur d’une des productions figurant dans le top 3 des meilleurs films du siècle selon The New York Times.

4 images Clint Eastwood sur le tournage de "Million Dollar Baby" © SOURCE RTBF

Retrouvez La Mule dans votre séance VIP de ce lundi 26 octobre à 20h50 sur La Une ! Ce film est programmé dans le cadre de l'offre de la RTBF aux couleurs des USA en vue de la présidentielle américaine. Ce programme est aussi disponible en version multilingue et sous-titrée.

La réalité derrière la fiction

Si vous avez binge-watché Narcos, que le trafic de cocaïne et les cartels vous intéressent, vous serez ravis de découvrir le documentaire de Martin Weill "Sur les routes de la cocaïne". Dans ce reportage, l’équipe de Martin Weill a suivi les grandes étapes de ce trafic mondial en allant à la rencontre de ses protagonistes. Les petites mains des labos clandestins, les membres de gangs mais aussi les repentis et les victimes. Focus également sur les mules et sur la fascination qu’exerce encore Pablo Escobar, le plus grand narco trafiquant de Colombie. À revoir sur Auvio jusqu'au 11 janvier !

4 images © Tous droits réservés