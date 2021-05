Alexandra Lamy, éblouissante dans la comédie "Chamboultout"

Troisième collaboration entre l'actrice et le réalisateur et scénariste français Eric Lavaine, "Chamboultout" est une comédie chorale sur l'amitié, inspirée d'une histoire vraie. À voir lundi 17 mai à 20h35 dans votre Séance VIP sur La Une et Auvio, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Biarritz, une bande d'amis, des blagues impertinentes et beaucoup d'amour. Voilà ce que vous réserve "Chamboultout", un long-métrage signé Eric et Bruno Lavaine et porté par la solaire Alexandra Lamy ("Un gars, une fille", bien évidemment, mais aussi "Tout le monde debout", "Jamais le premier soir")

Le pitch : Béatrice (Alexandra Lamy) célèbre avec les siens la sortie de son livre dans lequel elle raconte l’accident de son mari, un événement qui a bouleversé leur vie. Frédéric (José Garcia) a en effet perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre, mais toujours aussi drôle et séduisant. Ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat, car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.