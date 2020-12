"A Star Is Born": L’alchimie entre Lady Gaga et Bradley Cooper

Véritable succès à sa sortie en 2018, A Star Is Born est le premier long-métrage réalisé par Bradley Cooper dans lequel il donne la réplique à la chanteuse pop Lady Gaga. Saluée aux Bafta, la bande originale a notamment été récompensée de l’Oscar et du Golden Globe de la Meilleure chanson pour le titre Shallow.

A Star Is Born est le troisième remake de l’œuvre originale de William A. Wellman sorti en 1937. Les trois versions précédentes ont donc un synopsis général similaire, mais elles se déroulent à des époques et donc dans des industries différentes, et elles mettent en lumière des actrices différentes, à savoir, dans l’ordre, Esther Victoria Blodgett, Judy Garland et Barbra Streisand. Le quatrième volet avec Lady Gaga est le premier long-métrage de Bradley Cooper.