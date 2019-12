Un documentaire et un film pour commémorer la sanglante Bataille des Ardennes

Dans "Léni, la vie après la mort", plusieurs femmes se rencontrent. Elles avaient entre un an et trois ans, en décembre 1944, quand des SS ont massacré leur famille sous leurs yeux. Parmi elles, Marcelle, enfant rescapée des massacres à Stavelot, cherche à reconstituer le drame qui lui a ôté sa mère et à se libérer du passé qui la hante. Ensemble, elles essayent de reconstituer une mémoire cohérente du drame, de retrouver les lieux, les témoins, d’anciens compagnons de jeu.

A voir ou revoir sur Auvio.