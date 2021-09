Saule et Cali, un duo franco-belge sur scène pour fêter les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Saule et Cali - 'Avant qu'il ne soit trop tard' - Rendez-vous Grand-Place 2021 - 24/09/2021 Nombreux étaient les artistes présents ce vendredi 24 septembre sur la scène de la Grand-Place de Bruxelles à l’occasion des 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi eux, deux amis, un Belge et un Français : Saule et Cali ! Les deux chanteurs ont interprété leur titre "Avant qu’il ne soit trop tard", qui figure sur le dernier album "Dare-Dare" de Saule.