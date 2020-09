Rendez-vous Grand-Place : une affiche qui laisse la place aux jeunes artistes !

Tanaë - 'Heart wide open' - Rendez-vous Grand-Place 2020 - 25/09/2020 Après s'être fait remarquée avec ses reprises sur YouTube, Tanaë a d'abord sorti un premier EP en 2018. L'année 2019 est celle de la sortie de son premier album "Talking to myself" et celle qui lui permet de fouler ses premières grandes scènes comme celle des festivals. En plus de nous envouter lors de chacun de ses passages en radio, la jeune liégeoise s'est produit sur la scène de la Grand-Place avec son nouveau morceau intitulé "Heart wide open".