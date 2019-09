"Rendez-vous Grand Place" avec Angèle et ses invités

Le programme complet :

Rendez-vous Grand Place : Les infos pratiques - © Charlotte Abramow

Dès 20h20, sur La Une, " C’est du belge " vous donne rendez-vous en direct dans la capitale ! Pour cette émission spéciale, Gérald Watelet sera accompagné de Cécile Djunga. Ensemble, ils feront découvrir la partie insolite de Bruxelles à MC Solaar !

Dès 21h, en direct sur La Une et Vivacité. " Rendez-vous Grand Place " donne carte blanche à Angèle ! Maureen Louys et Walid animeront ce show événement sur la plus belle place d’Europe. Pour l’occasion, Angèle a convié Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, Aloïse Sauvage, Tamino, Jeanne Added, Mc Solaar et Alain Souchon !