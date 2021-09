À l’occasion du 50e anniversaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les artistes retrouveront le public de "Rendez-vous Grand-Place" ce vendredi 24 septembre pour une soirée exceptionnelle sous le signe de la solidarité.

Ce vendredi 24 septembre, c’est sur la Grand-Place de Bruxelles que la RTBF et la ville de Bruxelles vous invitent à fêter les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles en compagnie de nombreux artistes pour un concert inédit. Toujours orchestrée par Maureen Louys et Walid, l’émission “Rendez-vous Grand-Place" mettra une nouvelle fois à l’honneur des artistes francophones incontournables dans une ambiance festive retransmise en direct dès 20h20 sur La Une et Auvio. Cette édition anniversaire se veut exceptionnelle car elle sera dédiée entièrement aux citoyens victimes des inondations du mois de juillet dernier, mais aussi pour toutes celles et ceux qui font preuve d’une extraordinaire solidarité depuis plusieurs mois.

3 images Rendez-vous Grand-Place 2021 : une soirée anniversaire sous le signe de la solidarité ! © RTBF

Des artistes incroyables seront au rendez-vous

Un casting exceptionnel d’artistes se produira sur scène et fera vibrer la Grand-Place de Bruxelles ! Parmi eux, nous retrouverons des artistes incontournables de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont Antoine Delie, Noé Preszow, Lubiana, Doria D, Mustii, Delta, Saule, ainsi que les "Choeurs de l'ASBL Sing For The Moment" qui interprèteront "Ensemble" de Pierre Rapsat, l'hymne de la soirée. Des artistes français feront également le déplacement afin de rendre hommage aux sinistrés. Clara Luciani, Eddy de Pretto, Cali, Aldebert, mais aussi Barbara Pravi, candidate française à l’Eurovision 2021, seront présents dans "Rendez-Vous Grand Place".

3 images Delta, Noé Preszow, Doria D et Antoine Delie © Tous droits réservés

Une soirée sous le signe de la solidarité

Tout au long de l’émission, des personnalités de tout horizon rendront hommage à la solidarité et relayeront la plateforme ensemblesolidaires.be lancée par plusieurs médias francophones afin de dynamiser la solidarité et de fournir une aide simple, rapide et efficace aux victimes des inondations survenues en juillet dernier. Cette soirée exceptionnelle sera à suivre dès 20h20 sur La Une et Auvio.

En pratique

Vu la situation sanitaire particulière, la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles se déroulera uniquement sur la Grand-Place et sera un événement " covid safe ". Concrètement, cela signifie que pour accéder au concert et faire partie du public, chaque personne de plus de 12 ans devra présenter son covid safe ticket valide et une pièce d’identité. Ce système sera d’application pour le public, les équipes et les artistes. Cela signifie que le public de la grand-place pourra assister à l’événement sans masques ni distanciation sociale. Il suffira simplement de fournir un des éléments ci-dessous : Une vaccination complète (2 doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ou 1 dose Johnson & Johnson) + 2 semaines Un test PCR NEGATIF datant de moins de 72H (date et heure de prélèvement) Un test ANTIGENIQUE NEGATIF datant de moins de 48H (date et heure de prélèvement) Ou un certificat de guérison faisant suite à un test PCR Positif (de plus de 10j et moins de 180j) Tout cela via l’application CovidSafeBE (avec smartphone) ou à imprimer via le site fédéral MaSanté.be (sans smartphone). ATTENTION ! Les autotests ne sont pas valides ;

Si le résultat de votre test est positif, ne venez pas ;

Si vous ne disposez pas d’un Covid Safe Ticket valide, ne venez pas ;

Si vous êtes en quarantaine suite à un retour d’une zone rouge, faites votre quarantaine ;

Si vous vous sentez mal et vous avez des symptômes du Covid-19, (re) faites un test. Test positif ? Ne venez pas ! Encore des questions ? www.masante.belgique.be // www.covidsafe.be // www.info-coronavirus.be