Rendez-vous Grand-Place 2021 : revivez les prestations incroyables des artistes !

L'ASBL Sing For The Moment chante "Ensemble" de Pierre Rapsat - Rendez-vous Grand-Place 2021 -... Afin d’ouvrir cette édition anniversaire de "Rendez-vous Grand Place", les chœurs de "Sing for the moment" ont décidé de reprendre "Ensemble" de Pierre Rapsat. Sortie en 2001, cette chanson est issue de l’album "Dazibao" du chanteur belge décédé en 2002 et figure parmi ses plus grands succès. Véritable hymne fédérateur, cette chanson résonnait avec le thème de cette soirée placée sous le signe de la solidarité. Ce concert extraordinaire avait un objectif : venir en aide et soutenir toutes les victimes des inondations du mois de juillet dernier. Une fête dédiée à toutes celles et ceux qui font preuve de courage et d’une extraordinaire solidarité depuis plusieurs mois : les sinistrés, les pompiers et les bénévoles.