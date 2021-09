Rendez-vous Grand-Place 2021 : nos artistes francophones font rayonner la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Antoine Delie - 'Peter Pan' - Rendez-vous Grand-Place 2021 - 24/09/2021 Après avoir marqué The Voice Belgique et The Voice : la plus belle voix sur TF1, Antoine Delie ne cesse de rencontrer les succès avec son premier album "Peter Pan". Pour son premier passage sur la scène de la plus belle place du monde, le jeune artiste a interprété son single "Peter Pan".