Rendez-vous Grand-Place 2021 : comment assistez au concert événement ?

Dès 20h20, ce concert événement sera à suivre en direct sur La Une et Auvio. Maureen Louys et Walid accueilleront le meilleur de la scène belge et française sur la scène de la Grand-Place. Treize artistes ont répondu présents pour chanter à l’occasion de cette soirée anniversaire. Parmi eux : Clara Luciani, Mustii, Barbara Pravi, Eddy de Pretto, Antoine Delie, Charles, Lubiana, Saule, Cali, Doria D, Delta, Noé Preszow, et Aldebert. Ils ne seront pas seuls, car des personnalités liées au monde de la culture et du sport auront également des messages à adresser au public de "Rendez-vous Grand-Place".