Rendez-Vous Grand Place 2020 : toutes les prestations

Alice on the roof & Saule - 'Mourir plutôt crever' - Rendez-vous Grand-Place 2020 - 25/09/2020 Également candidate lors de la saison 3 de The Voice Belgique, Alice on the roof a pu retenir l’attention du public depuis son passage dans l’aventure. Habituée à la scène de "Rendez-Vous Grand-Place" depuis plusieurs années, la chanteuse montoise est venue accompagnée de Saule pour cette édition 2020. Ensemble, ils ont interprété "Mourir plutôt crever", single annonçant la prochaine sortie du futur album du chanteur.