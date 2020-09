Quand The Voice s’invite sur la Grand-Place de Bruxelles

Ce vendredi 25 septembre, ils étaient nombreux à se produire sur la Grand-Place de notre capitale à l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi eux, plusieurs coachs, anciens coachs et anciens talents de The Voice Belgique étaient au rendez-vous.

Cette édition de " Rendez-vous Grand-Place " était particulière en raison des normes sanitaires et du public restreint. Diffusé sur La Une et Vivacité, le grand show a décidé de mettre à l’honneur des artistes belges et francophones. Parmi ces artistes, les téléspectateurs ont pu retrouver plusieurs membres de la Voice Family ! Une répétition avant le lancement de la neuvième saison de The Voice Belgique ?

Typh Barrow : la coach qui signe son grand retour !

Coach lors de la dernière saison " adulte " de The Voice Belgique, Typh Barrow reprend sa place dans son fauteuil de coach pour cette neuvième saison. Après avoir sorti son second album ‘Aloha’en janvier dernier, la chanteuse a sublimé les ondes durant cette année avec de nombreux tubes. Elle a d’ailleurs interprété le dernier extrait en date intitulé ‘Colour’sur la Grand-Place de Bruxelles avant de recevoir un disque d’or pour son dernier album.

La coach a également tenu a interprété un second titre de son album, " The Gift " en duo avec Jasper Stervelinck. Membre du Groupe Arid, ce dernier a également été coach lors de la première saison de The Voice Van Vlaanderen, la version belge néerlandophone du concours de chant.

Loïc Nottet, l’ancien talent devenu coach

Finaliste emblématique de la saison 3 de The Voice Belgique, Loïc Nottet a réussi à se faire une place dans le cœur des belges. Après avoir dignement représenté nos couleurs lors du Concours Eurovision de la Chanson 2015, et remporté la sixième saison de " Danse avec les stars " sur TF1, le chanteur est de retour dans The Voice en tant que coach ! L’ancien talent prendra place dans un des célèbres fauteuils rouges aux côté de Typh Barrow, Henri PFR et BJ Scott… sa coach de l’époque. En attendant le lancement de cette nouvelle saison, Loïc Nottet était présent dans "Rendez-Vous Grand-Place" pour chanter "Mr/Mme", dont le clip a été tourné sur cette même place.

Alice on the roof n’est pas venue seule !

Également candidate lors de la saison 3 de The Voice Belgique, Alice on the roof a pu retenir l’attention du public depuis son passage dans l’aventure. Habituée à la scène de "Rendez-Vous Grand-Place" depuis plusieurs années, la chanteuse montoise est venue accompagnée de Saule pour cette édition 2020. Ensemble, ils ont interprété "Mourir plutôt crever", single annonçant la prochaine sortie du futur album du chanteur.

Blanche, son empire sur la Grand-Place

Ancienne demi-finaliste de la saison 5 de The Voice, Blanche a été l’une des dernières fiertés belges en terminant 4ème au Concours Eurovision de la Chanson en 2017. Depuis, le succès de la jeune chanteuse ne cesse d’être au rendez-vous. Notamment avec la sortie de son album "Empire" en mai dernier. Elle a d’ailleurs interprété "Fences", extrait de cet album, en direct sur La Une.

Charles, dernière gagnante de The Voice Belgique

Charles a remporté la dernière saison adulte du célèbre concours de chant, dans laquelle on l’appelait encore Charlotte Foret. Coachée par Matthew Irons, la gagnante a sorti son premier single intitulé "Wasted Times". Ce titre met en scène la vie nocturne de la génération Z. Pour la première fois, Charles a interprété son single en live à la télé dans "Rendez-Vous Grand-Place".

Suarez, ancien coach emblématique

Après avoir été coach durant trois saisons de The Voice Belgique, Marc Pinilla continue de se produire avec son groupe Suarez sur les scènes belges. Comme sur la Grand-Place de Bruxelles où ils ont interprété " Bienvenue ", dernier single de l’album "Vivant" sorti durant ce mois de septembre.

Retrouvez toutes les prestations de ''Rendez-vous Grand-Place" sur Auvio.