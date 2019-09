MC Solaar, Angèle et Romeo : une histoire de famille

"Victime de la mode" - MC Solaar ft. Angèle et Roméo Elvis - Rendez-Vous Grand Place - 27/09/2019 Angèle avait carte blanche et a choisi de convier le MC le plus célèbre de France sur la Grand Place à l’occasion de la fête de la fédération Wallonie-Bruxelles. La chanteuse possède un lien très particulier avec MC Solaar. En effet, le rappeur est un vieil ami de la famille Van Laeken et a collaboré durant plusieurs années avec Marka.