Maureen Louys : "Cette édition de 'Rendez-vous Grand-Place' sera exceptionnelle et historique"

Cela fait déjà 8 ans que je présente cette émission ? Je ne le savais pas moi-même (rires). Cette année, au vu des mesures sanitaires, on a un petit public. 400 personnes seront dispatchées sur 100 tables. Ses places sont à remporter via des concours, dans la DH, Metro et sur les radios de la RTBF. Cette édition sera assez exceptionnelle et historique. C'est aussi l'occasion de retrouver l'ambiance "show" sur la RTBF, avec des artistes qui se produisent en live sur scène. Ça va nous faire du bien après l'annulation des concerts, des festivals et grand événements de l'été. Je suis contente qu'on puisse renouer avec ça, avec une scène, partager la musique, et vibrer. C'est aussi l'occasion de retrouver ces artistes qui n'ont plus pu se produire sur scène depuis longtemps. Ces derniers ont tout de suite accepté de faire partie du show pour retrouver le public, qu'il soit sur place ou dans son canapé en peignoir et en pantoufles !

Est-ce que les spectateurs qui seront derrière leur télé profiteront autant que ceux qui sont sur la Grand-Place ? On a réservé quelques surprises aux téléspectateurs ! Joëlle Scoriels animera un Instalive sur le compte Instragram de la RTBF. Ma collègue sera backstage, et elle sera l'interface entre les téléspectateurs qui ont envie de poser des questions et les artistes qui sortiront de scène ! On sera en direct et il y aura une véritable interaction avec le public, chez lui. Finalement, le public qui regardera l'émission depuis son salon aura quelques privilèges puisqu'il aura, en double écran, les réactions et les interviews des artistes à qui ils pourront poser leurs questions sur Instagram. C'est une grande nouveauté car nous n'avions pas cette offre lors des années précédentes !

Evidemment ! Mais on le sait que la Belgique a du talent ! Avec des programmes comme The Voice, on s'en rend compte à chaque saison. C'était aussi l'occasion de soutenir le milieu culturel qui a pas mal morflé en 2020. On a envie de voir nos artistes sur scène et c'est la raison aussi pour laquelle on a décidé de mettre ça en place. Finalement, quand on m'a appelée pour me dire qu'il y aurait "Rendez-vous Grand Place" cette année, j'ai été ultra surprise ! Je trouve ça génial de pouvoir le faire, quelles que soient les conditions. C'est génial de continuer à vivre la musique comme on l'a toujours fait avec les émissions musicales de la RTBF.

La production avait pensé à me faire porter une crinoline pour respecter la distanciation (rires) ! Mais dans les faits, on va être prudents. Cela fait quand même 6 mois qu'on vit dans ces conditions. Les artistes, tout comme Walid et moi, sommes habitués et nous avons tous adoptés les réflexes barrières. C'est sûr que je ne vais pas pouvoir leur faire de gros bisous sur les joues mais ce n'est pas grave ! On se fera un hug de loin ! Il faut qu'on fasse cet effort pour retrouver notre vie d'avant... dans un futur proche, je l'espère.

Ce vendredi 25 septembre, tu retrouveras les futurs coachs de The Voice Belgique, comme Typh ou Loïc, mais aussi d’anciens talents comme Blanche, Alice on the roof et Charles. Qu’est-ce que cela te fait de voir ces talents passer du plateau de The Voice à la scène de la plus belle place du monde ?

Je suis hyper fière ! Je suis déjà fière de présenter The Voice Belgique car c'est une vitrine incroyable pour nos talents. Quand je vois leurs parcours, et leurs univers, je suis assez impressionnée ! Ces artistes, je les ai vu débarquer lors des Blind Auditions, un peu hésitants, parfois stressés, et maintenant ils sont plein d'assurance sur la Grand-Place, ils se produisent en France et font des clips incroyables ! Ce n'est pas la première fois que Loïc, Alice et Blanche se produisent sur cette scène, ils ont donc déjà leurs cartes de fidélité ! Quand on regarde dans le rétroviseur de The Voice, on a quand même pas mal de talent qui ont des carrières impressionnantes. Je suis hyper fière et je suis heureuse de les retrouver sur la Grand-Place. J'ai aussi hâte de retrouver les coachs et d'accueillir Loïc, ancien talent devenu coach pour cette neuvième saison, et qui sera aux côtés de Typh Barrow, Henri PFR et BJ... sa coach de l'époque !