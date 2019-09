Les invités d'Angèle ont foutu le Brol sur la Grand-Place !

"Presque" - Alain Souchon - Rendez-Vous Grand Place - 27/09/2019 En 1999, Marka, le père d’Angèle et Roméo Elvis reprend la chanson " Caroline " dans son album " L’homme qui aimait la scène ". 20 ans plus tard, les enfants de Marka ont repris " Victime de la mode " dans l’émission " Planète Rap " sur Skyrock. MC Solaar ne cache pas son admiration pour les enfants de son ami et leur a proposé d’interpréter " Victime de la mode " en trio sur la scène de la Grand Place.