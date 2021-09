Grâce à Aldebert, le public de "Rendez-vous Grand-Place" est retombé en enfance

Aldebert - 'Paparfait' - Rendez-vous Grand-Place 2021 - 24/09/2021 Afin de rendre hommage aux victimes des inondations qui ont frappé la Belgique en juillet dernier, et de fêter les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le chanteur Aldebert était présent dans "Rendez-Vous Grand-Place". Sur la place de l'hôtel de ville de Bruxelles, celui qui rassemble petits et grands a interprété son titre "Paparfait". Extrait de son album "Enfantillages" sorti le 27 août dernier, ce titre a rassemblé le public de la Grand-Place et nous a tous fait retomber en enfance grâce à cette déclaration d'amour à tous les papas. Dans son nouvel album, "Enfantillages", l'auteur-compositeur-interprète a collaboré avec de nombreux artistes dont Oxmo Puccino, Yannick Noah, Alain Souchon et Calogero.