Des bateaux-mouches sur la Grand-Place de Bruxelles ? Tout est possible avec Eddy de Pretto !

Eddy de Pretto - 'Bateaux-mouches' - Rendez-vous Grand-Place 2021 - 24/09/2021 Il a interprété "Bateaux Mouches", première chanson issue de son dernier album "A tous les bâtards" sortis cette année. Cette chanson évoque ses aspirations et nous apprend qu’il a chanté des reprises devant les touristes durant 3 ans. De longues années à offrir du rêve à ces visiteurs d’un jour tout en espérant conquérir la capitale française ! Désormais, il a non seulement conquis Paris, mais aussi Bruxelles en se produisant sur sa Grand-Place. D’ailleurs, son nouvel album compte déjà plusieurs tubes comme "Désolé Caroline", "Parfaitement" et la dernière sortie en date : "Pause" en duo avec la chanteuse Yseult.