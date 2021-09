Clara Luciani a retourné la Grand-Place de Bruxelles avec ses deux nouveaux tubes

Ce jeudi 24 septembre, "Rendez-vous Grand-Place" célébrait les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles en direct depuis la Grand-Place de la capitale belge. En plus de fêter cet anniversaire, l’événement rendait hommage aux victimes des inondations qui ont frappé la Belgique cet été. De nombreux invités de marque se sont mobilisés afin de récolter un maximum de dons et d’aides via la plateforme https://ensemblesolidaires.be/. Parmi ces invités, Clara Luciani a tenu à être présente afin d’interpréter deux titres issus de son dernier album "Cœur". Désormais qualifiés de "tubes", ces deux titres ont retourné la plus belle place du monde !