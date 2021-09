Cinéma, sport, BD, humour, danse… : la FWB célèbre 50 ans de talent !

Ce vendredi 24 septembre, la Fédération Wallonie-Bruxelles célébrera ses 50 ans lors avec un grand concert solidaire sur la Grand-Place de Bruxelles retransmis en direct sur La Une et Auvio. À l’occasion de cet anniversaire et avant cette soirée événement, la RTBF et la FWB ont décidé de mettre à l’honneur divers acteurs du milieu culturel et sportif qui contribue au rayonnement de la Belgique dans "FWB : à vos côtés depuis 50 ans".