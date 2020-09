Assistez à "Rendez-vous Grand-Place" depuis votre salon !

À situation exceptionnelle, rendez-vous unique ! Ce vendredi 25 septembre, la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles se déroulera sur la Grand-Place de Bruxelles dans une ambiance particulière mais toujours avec un panel d’artistes incroyables et 100% belges !

Une édition très spéciale !

Le vendredi 25 septembre, dès 20h50, la Grand-Place sera l’écrin d’une édition très spéciale de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 13 artistes 100 % belges témoigneront leur enthousiasme d’être sur scène ! Devant un parterre d’heureux gagnants : Typh Barrow, Lous & The Yakuza, Loïc Nottet, Plastic Bertrand, Tanaë, Blanche, Noé Preszow, Saule, Alice on the roof, Charles, Delta, Claire Laffut, Caballero & Jeanjass, et Suarez nous livreront un show musical exceptionnel et inédit.

2 images Claire Laffut, Suarez, Delta, Blanche © Tous droits réservés

Maureen Louys et Walid aux commandes

Ce rendez-vous unique, présenté par Maureen Louys et Walid, sera retransmis en direct sur La Une et Vivacité dès 20h50. A situations particulières, mesures particulières : cette année, pas question d’ouvrir la Grand Place au public, seul 400 invités, installés par tables de quatre personnes dans un style café-théâtre, pourront assister au show. Des mesures drastiques mais qui assureront ainsi le respect des règles sanitaires et des gestes barrières. C’est en participant à des concours organisés sur les chaînes radio de la RTBF, dans la DH et dans Metro (partenaires de l’événement) qu’ils pourront y assister. Seules les personnes en possession d’une invitation auront accès à l’espace réservé à la Fête.

La RTBF fête la fédération Wallonie-Bruxelles avec une soirée exceptionnelle

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Bruxelles et la RTBF affirment avec détermination leur volonté de soutenir le secteur culturel, fortement impacté lors de cette crise sanitaire et, plus précisément, les artistes belges francophones. La soirée débutera avec un numéro de "C'est du belge" inédit présenté depuis la Grand-Place dès 20h. Maureen Louys, Walid, et leurs invités prendront le relais avec "Rendez-vous Grand Place" à 20h50.

"Rendez-vous Grand Place" ce vendredi 25 septembre dès 20h50 sur la Une et Vivacité. Rendez-vous sur les chaînes radio de la RTBF, dans la DH et Metro pour participer aux concours et avoir une chance de remporter une table sur la plus belle place du monde.