Questions en prime : toutes les réponses sur une crise exceptionnelle

Le Coronavirus a fait son entrée dans nos vies. Il provoque une crise sanitaire mondiale dont il est encore impossible de prédire l’issue. Ce qui est certain, c’est que nos vies changent un peu plus chaque jour. La population s’adapte et attend avec impatience des évolutions positives.

Il devient de plus en plus évident que ce virus continuera à marquer notre quotidien pendant de longues semaines, voire de longs mois.

Les interrogations des citoyens sont nombreuses : santé, gestion des masques, état de notre personnel hospitalier, durée du confinement, conséquences sur l’emploi et l’économie… Les thèmes ne manquent pas. Chaque jours, les citoyens cherchent des réponses.

Pour ces raisons, la Une vous propose un rendez-vous inédit. Du lundi au jeudi, dans la foulée du JT de 19h30, Sacha Daout reçoit des experts qui répondent aux questions que vous nous envoyez.

A travers cette émission, la RTBF espère vous permettre d’y voir un peu plus clair sur ce qui se passe aujourd’hui et sur ce qui pourrait se passer demain.

Interactive, cette émission vous propose donc de poser vos questions. Une adresse pour les envoyer : info@rtbf.be

Merci de faire des textes courts, lisibles rapidement à l’antenne. Vous pouvez aussi poser vos questions en video, maximum 15 secondes.

Enfin, vous pouvez répondre à la question du jour. Elle est posée quotidiennement sur votre ressenti face à cette crise sanitaire.

Connectez-vous sur l’application Opinio et donnez-nous votre avis. Opinio est disponible via ce lien : https://app.opinio.media/registerprivatebroadcasting/62