Le succès du programme explique évidemment ce retour un peu inattendu mais ce n’est pas la seule raison. La RTBF a bien compris que ses publics voulaient obtenir des réponses les plus claires et les plus objectives possibles en cette période troublée. "La crise sanitaire est encore là et les interrogations qui la concernent restent bien présentes également. Il a donc été décidé, assez naturellement, de reprendre ce rendez-vous toujours très suivi", explique Sacha Daout. "Nous reviendrons donc le lundi et le mardi pour répondre à toutes les questions qui sont liées, directement ou indirectement, à l’évolution du virus et à son impact sur notre quotidien."

Evidemment, certains estimeront que cela commence à faire trop. "Nous ne le pensons pas et la première émission, à la veille de la rentrée scolaire, a été très suivie. C’est la preuve d’un intérêt qui persiste. Mais nous avons aussi tenu compte des remarques qui nous faisaient part d’une possible lassitude par rapport à ce sujet. Notre équipe, en réflexion avec la hiérarchie de l’info, a donc décidé de s’intéresser aussi aux autres sujets de l’actualité. Ce mardi, par exemple, nous avons évoqué la crise de confiance qui semble exister entre la police et les citoyens. Nous avons reçu, là aussi, énormément de messages."

Avec "Questions en prime" et le retour d’ "A votre avis", la RTBF offre donc, 3 soirs consécutifs, un rendez-vous où le public mène le débat via ses questions et ses commentaires. Et si on ajoute le désormais incontournable "Jeudi en prime", cela offre 4 soirées destinées à du décodage et de l’interview en profondeur. "Les rendez-vous sont d’ailleurs très complémentaires", ajoute encore Sacha Daout. "Nous avons de l’éclairage, du débat et une interview grand format où une forte personnalité est mise sur le grill. A cela s’ajoute évidemment ce qui se fait en radio et sur le web."

Consciente de l’importance d’être proche de ses publics, la RTBF a donc décidé de jouer la carte de l’interactivité dans l’info. Et ce ne sera pas qu’un simple test pendant quelques jours. Il est très clairement envisagé de maintenir "Questions en prime" jusqu’au mois de décembre. 4 mois qui seront mis à profit aussi pour réfléchir à la façon d’intégrer un peu plus encore les réflexions du public dans l’émission.