Question en Prime : Notre système politique à l’agonie ?

469 jours depuis les élections de mai 2019. Des négociations concrètes vont enfin débuter pour peut-être former un gouvernement fédéral. Mais que de temps perdu ! La longueur et les difficultés pour former un gouvernement semblent devenir une mauvaise habitude. Notre système est essoufflé disent de nombreux observateurs et il semble vital de réfléchir à une réforme de l’état. La N-VA et son président estiment qu’il n’est pas normal d’écarter son parti du prochain gouvernement. Ce serait même anti-démocratique.

Alors est-ce ce futur gouvernement Vivaldi est réellement démocratique ? Est-ce la dernière fois qu’un gouvernement pourra se former ? Faut-il changer notre système électoral ? Doit-on mettre en place des systèmes pour forcer les partis politiques à s’entendre ? Faut-il toucher aux portefeuilles des élus ou des partis politiques en cas de blocage ? Est-ce vous croyez encore en l’avenir du pays ? Toutes ces questions seront abordées ce soir à 20h05 sur le plateau de Question en Prime sur la Une. Envoyez-nous vos questions et commentaires à infos@rtbf.be