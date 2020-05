Déconfinement : Les enfants oubliés sont-ils en danger ?

Ce 18 mai 2020 aura marqué les calendriers d’une date aussi particulière qu’inattendue : celle d’une rentrée des classes. Les années de transition ont enfin retrouvé le chemin de l’école après de longues semaines de confinement. Une mesure positive et nécessaire pour un retour à la vie normale, mais qui, malheureusement, maintient toujours un grand nombre d’enfants dans l’inconnu et le confinement.

Christian, comme beaucoup de parents, s’interroge sur la nécessité d’imposer la distanciation sociale aux enfants qui seraient " moins à risque que les adultes ". Sur le plateau de Questions en prime, Bénédicte Delaere, infectiologue au CHU UCL Namur Mont Godinne, rappelle le rôle que peuvent jouer les enfants. " Même si les cas sévères sont rares chez les enfants, ces derniers restent des vecteurs potentiels de la maladie. Derrière chaque enfant, il y a des familles et tous les encadrants. " Elle conclue très fermement:

On ne peut pas dire que l’enfant n’est pas un transmetteur.

Finalement ce retour à l’école, c’est une bonne ou une mauvaise chose ?

Bernard De Vos, délégué général aux droits de l’enfant, trouve que c’est une bonne chose. Selon lui, les enfants doivent participer activement au déconfinement. " Avec le retour des embouteillages, la reprise des entreprises et les magasins qui rouvrent, c’est toute une société qui se déconfine. "

Il serait intolérable de laisser les enfants confinés.

Bernard De Vos insiste : Au-delà des apprentissages, l’importance c’est surtout de refaire du lien social, d’être admis dans une collectivité, d’être ensemble et de pouvoir assurer une fin d’année scolaire sereine.

Outre les classes de transition, quand est-il des enfants qui ne rentreront pas et de tous ceux qui n’ont pas donné signe de vie aux écoles ?

Les enfants oubliés sont-ils en danger ?

Durant ce confinement tous les enfants n’ont pas reçu le même suivi scolaire. Bernard De Vos : " On sait que 15 à 20 % des parents n’ont jamais donné suite aux appels des enseignants, dans le cadre du télétravail qui devait être donné au domicile ". Pour ces enfants oubliés l’idée est de créer des lieux à l’extérieur et en toute sécurité sanitaire qui permettraient à des enfants de retrouver des liens sociaux et un certain cadre sans passer par l’école. Ces initiatives devraient commencer dans la commune d’Ixelles et à Charleroi. A l’école ou en dehors, pour Bernard De Vos, le déconfinement pour les enfants c’est avant tout un grand besoin de retrouver une vie sociale.