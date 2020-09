Covid-19 simple rebond ou seconde vague ?

Près d’un millier de contaminations supplémentaires au coronavirus. Voilà les derniers chiffres. Un bilan en forte hausse par rapport aux semaines précédentes.

Si l’on se penche sur les chiffres consolidés, le nombre moyen de contaminations par jour a atteint 680,6 cas entre le 4 et le 10 septembre, soit une hausse de 42% par rapport à la semaine précédente. Et puis surtout, le nombre de cas diagnostiqués les 8, 9 et 10 septembre (910, 896 et 939) sont les plus hauts enregistrés depuis le 23 avril.

La tendance est à la hausse est nette depuis plus d’une semaine. Au total, le nombre de cas recensés en Belgique atteint désormais 93.455.

40 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en 24 heures, un nombre extrêmement élevé pour un week-end, plus atteint depuis très longtemps un lundi.

Entre le 7 et le 13 septembre, la moyenne des admissions grimpe ainsi à 30 nouvelles hospitalisations par jour, contre 17 la semaine précédente, soit une augmentation de 78%.

Alors faut-il s’inquiéter de ces derniers chiffres ? Est-ce simplement une vaguelette ou est-ce le début d’une seconde vague ? Un CNS (conseil national de sécurité) est annoncé la semaine prochaine et pas mal de secteurs d’activité ou de citoyens réclament un allègement des mesures, êtes-vous favorables à l’assouplissement des mesures ? Estimez-vous au contraire que les mesures qui entravent nos libertés vont trop loin ?

C’est la rentrée dans l’enseignement supérieur, redoutez-vous cette rentrée ?

