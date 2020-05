Christelle Meuris regrette : « On n’a absolument pas abordé les soins de santé »

On n’a absolument pas abordé les soins de santé.

Christelle réagit : " Moi en tout cas, je n’ai pas l’impression qu’on soit écouté ! Et par ailleurs, j’aimerais souligner que dans cette conférence de presse on n’a pas parlé des hôpitaux ni des maisons de repos. "

On n’écoute pas les gens de terrain ?

" Les messages clefs ne sont pas réexpliqués à la population. Surtout ceux qui concernent les risques qu’il y a, à aller trop vite dans le déconfinement et dans nos relations aux autres. "

Christelle Meuris , infectiologue au CHU de Liège, estime que le message du conseil national de sécurité est confus. " La première impression qu’on a en tant que soignant, c’est que le déconfinement est un peu rapide. On a vécu une première vague, on espère ne pas en avoir une deuxième. En tout cas, pas de manière très rapprochée. "

Entre sentiment de soulagement et inquiétude, le dernier conseil national de sécurité soulève de nombreuses interrogations. Retrouver une vie sociale et une vie économique est urgent mais à quel prix ? Est-ce que la Belgique a raison d’avancer comme elle le fait dans le déconfinement ?

Le professeur émet toutefois une réserve quant à la disponibilité des outils qui doivent accompagner ce déconfinement : " Notre stratégie de testing n’est toujours pas optimale en matière de couverture et le contact-tracking, indispensable dans le déconfinement, n’est lui non plus pas encore optimal. "

Malgré une courbe qui ralentit, les experts rappellent l’importance de ne rien précipiter car le virus est toujours bien présent et reste dangereux.

