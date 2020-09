Question en prime : police, pourquoi tant de haine ?

Sécurité et maintien de l’ordre. La police rend un service indispensable aux citoyens et elle est essentielle dans notre état de droit. Pourtant, la police est de plus en plus critiquée par une partie de la population. Faits de violence, abus, délit de faciès les critiques se font de plus en plus jour sans parler de l’affaire Chovanec. Des auditions dans le cadre de cette affaire se tiennent d’ailleurs aujourd’hui en commission à la Chambre avec l’ex-ministre de l’intérieur, Jan Jambon et de hauts responsables de la police.

De plus en plus d’interventions policières sont par ailleurs filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Un droit et une nécessité estiment les uns, un élément de crispation et d’atteinte aux droits à l’image estiment les autres. Alors comment expliquer ce désamour entre une partie des citoyens et la police ? Est-ce qu’il y a effectivement de plus en plus de violence policière ou d’abus ou est-ce une simple vue de l’esprit ? Faut-il équiper tous les policiers de bodycam ? Toutes ces questions seront abordées ce soir sur le plateau de question en Prime ce soir après le journal télévisé. Envoyez-nous vos questions et vos commentaires à infos@rtbf.be