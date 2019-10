Pourquoi ne peut-on pas s’arrêter de manger des chips une fois qu’on a plongé la main dans le sachet ?

C’est toujours la même chose… Lorsqu’on aventure sa main dans un paquet de chips, on sait tous comment ça risque de se terminer.

Même si on n’a pas faim, même si on est au régime, il y a fort à parier qu’on n’en laissera pas une miette ! Nous savons pourtant qu’ils ne sont pas le meilleur aliment pour notre santé : salés, gras, parfois relevés d’arômes et d’additifs, les chips nous attirent autant qu’ils nous inquiètent.