Ce mercredi 13 novembre dans “Question à la Une”, Laurent Mathieu vous emmènera dans le monde clair-obscur des lunettes, des fabricants et des opticiens pour tenter de répondre à la question suivante : " Payez-vous trop cher vos lunettes ? "

On a mené l’enquête et on détaillera votre facture pour tenter de comprendre ce qui justifie par exemple que, pour une même correction, le prix d’une paire peut varier de dizaines à des centaines d’euros ? Quels sont les abus ?