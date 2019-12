Deux enquêtes de terrain inédites et quatre animateurs pour la dernière de "Questions à la Une"

Questions à la Une - la dernière - Bande-annonce - 10/12/2019 En 15 ans, QALU aura diffusé près de 700 enquêtes de production propre et aura réalisé 372 émissions, avec un nombre incalculable de journalistes venant d’horizons différents. Pour la dernière émission du magazine d’investigation dans sa forme actuelle, "Questions à la Une" vous propose, ce mercredi 11 décembre dès 20h20, deux enquêtes de terrain inédites. La première dans le secteur des cantines et restaurants d’entreprise et la seconde sur l’usage en hausse des opioïdes. Reportage, révélations et analyse seront présentées par les quatre figures de proue du magazine. Celui qui a débuté l’émission : Jean-Claude Defossé ; celui qui a pris la suite avec un ton inégalable : Bruno Clément ; celui qui était en coulisses depuis le début et qui est passé dans la lumière : Franck Istasse. Et le petit dernier : Laurent Mathieu. Une occasion unique de voir ces quatre talents à l’antenne !